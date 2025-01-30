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Hakkari'de Gökyüzünde 6 Gezegen Sıralandı

Hakkari'de Gökyüzünde 6 Gezegen Sıralandı
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Yüksekova'da, akşam saatlerinde gökyüzünün bulutsuz olması sayesinde Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde sıraya girmesi gözlemlendi. Bu tarihi astronomik olay, yerel halk tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gökyüzünde 6 gezegenin aynı hizada sıralandığı anlar çıplak gözle izlendi. 26 Ocak'ta 6 gezegenin gökyüzünde yan yana dizilip gözlemlenmesinin ardından, aynı olayın tekrar fark edilmesi büyük merak uyandırdı.

Akşam saat 20.00 sıralarında gökyüzünün bulutsuz olmasından ötürü Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde net olarak izlenebildi. Yüksekovalı vatandaşlar bu tarihi olayı cep telefonları ile kaydetti. Öte yandan, 26 Ocak'ta gökyüzünde 6 gezegenin aynı hizada sıralanmasının ardından, aynı durumun tekrar meydana gelmesi şaşkınlığa sebep oldu. Gezegenlerin son günlerde aralıklı olarak Yüksekova semalarında görülmeye devam ettiği öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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