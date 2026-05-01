HAK-İŞ üyeleri Kazancı Yokuşu'na karanfil ve Taksim'e çelenk bıraktı

HAK-İŞ üyeleri Kazancı Yokuşu'na karanfil ve Taksim'e çelenk bıraktı
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyeleri, Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk, Kazancı Yokuşu'na karafil bıraktı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyeleri, Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk, Kazancı Yokuşu'na karafil bıraktı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için toplanan aralarında HAK-İŞ'in de bulunduğu sendika üyeleri, soğuk ve yağışlı havaya rağmen Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na da çelenk bıraktı. HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, yapılan basın açıklamasının ardından sendika üyeleriyle birlikte bazı çalışanlara çiçek verdi. Ardından anıta gelen diğer sendikalar da yaptıkları açıklamalarda, işçilerin sosyal haklarından yaşam koşullarına, çalışma şartlarından istihdamına kadar birçok noktada iyileştirme ve düzenleme yapılması yönünde taleplerde bulundu.

"HAK-İŞ olarak 81 ilin bütün meydanlarındayız"

Cumhuriyet Anıtı önünde basın açıklaması yapan HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı İluk, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "Burası Taksim Meydanı. Değerli arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Şunu da ifade edeyim; bugün Taksim'deyiz HAK-İŞ olarak, 81 ilin bütün meydanlarındayız. Başta Filistin olmak üzere dünyada insanlığın vicdanı olabilmek için buradayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
