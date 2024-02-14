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Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Vali Mustafa Çiftçi'yi Ziyaret Etti

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Hizmet-İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Vali Çiftçi, sendikal faaliyetlerin önemine vurgu yaparak, sendika üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası'nın yetkililerini Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Hizmet-İş Sendikası yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, sendikal faaliyetlerin önemine değinerek, sendika üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik yapılan çalışmaların gerekliliğine dikkat çekti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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