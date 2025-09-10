Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Üyelerle Bir Araya Geldi

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, sendika üyeleriyle görüştü.

Aküzüm, merkez ve ilçelerde saha ziyaretlerinde üyeleriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Aküzüm, "Yaptığımız ziyaretlerde emekçilerin sorun ve taleplerini dinleyip, yaptığımız toplu iş sözleşmemizin kazanımları hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde sağlık emekçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR