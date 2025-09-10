Haberler

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Üyelerle Bir Araya Geldi

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, sendika üyeleriyle yaptığı saha ziyaretlerinde onların sorun ve taleplerini dinlemiş, toplu iş sözleşmesinin kazanımları hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, sendika üyeleriyle görüştü.

Aküzüm, merkez ve ilçelerde saha ziyaretlerinde üyeleriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Aküzüm, "Yaptığımız ziyaretlerde emekçilerin sorun ve taleplerini dinleyip, yaptığımız toplu iş sözleşmemizin kazanımları hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde sağlık emekçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
