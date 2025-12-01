Hak-İş Başkanı Mehmet Aküzüm, Hastalık Gösteren Üyelerini Ziyaret Etti

Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, hastalıklarından ötürü tedavi gören üyeleriyle görüştü.

Başkan Mehmet Aküzüm, Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde üyeleri Halit Koşar'ı ve ailesini evinde ziyaret ederek sağlık durumuyla yakından ilgilendi. Aküzüm, daha sonra İkbal Bozçalı ve ailesiyle görüştü. Aküzüm, üyelerine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ettiğini söyledi. - DİYARBAKIR