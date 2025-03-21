Hafızlık Yarışmasında Başarı Gösteren Öğrenciler Kaymakamı Ziyaret Etti

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen hafızlık yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret etti.

"2. Bölge Genç Nida Hafızlık Yarışması"nda bölge üçüncüsü olan Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Seniha Arslan ve "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" Balıkesir il birincisi olan Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Arslan, başarılarını Kaymakam Odabaş ile paylaştı.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Rasim Girgin, Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Bulduk, Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Pala ve Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Büşra Şentürk de hazır bulundu.

Kaymakam Ahmet Odabaş, genç hafızları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Öğrencilerin bu önemli başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Odabaş, hafızlık eğitiminin sabır, azim ve disiplin gerektirdiğini belirterek, manevi değerlerin gençler için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Hafız öğrencilerin gösterdiği başarıdan gurur duyduğunu ifade eden Odabaş, bu tür yarışmaların gençlerin motivasyonunu artırdığını ve gelecekte daha büyük başarıların temelini oluşturduğunu söyledi. - BALIKESİR