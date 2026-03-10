Haberler

Hafız adayları din görevlileri ile iftar programında bir araya geldiler

Hafız adayları din görevlileri ile iftar programında bir araya geldiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devrek'teki Gürbüzler Kur'an Kursu'nda traditionale iftar programında hafız adayları ile din görevlileri dayanışma ve kaynaşma örneği sergiledi.

Devrek'te faaliyette bulunan Gürbüzler Kur'an Kursunda eğitim öğretim gören hafız adayları din görevlileri ile iftar programında bir araya geldiler.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyet gösteren ve bölgenin sayılı Kur'an Kursları arasında yer alan Gürbüzler Kur'an Kursunda her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programında bu kez hafız adayları ile din görevlileri bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneği sergilendi

Gürbüzler Köyündeki Kur'an Kursu yerleşkesinde düzenlenen iftar yemeğinde ilçede ve köylerde görev yapan din görevlileri iftar programında bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilenirken, programa katılan davetlilere teşekkür eden Dernek Başkanı Nuri Çibasmaz," Kıymetli din görevlisi misafirlerimiz öncelikle davetimize uzaktan yakından iştirak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Bölgemizin medarı iftiharı olan Gürbüzler Kur'an Kursunun her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz iftar programına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin de vermiş olduğunuz destekler ile yıllardan bu yana ayakta duran kursumuzda şimdiye kadar yüzlerce hafız ve çok sayıda değerli ilim insanları yetiştirerek bu vatana kazandırılmıştır. 41 yıldan bu yana bölgede siz kıymetli hocalarımızın zaman zaman vermiş olduğunuz eğitimler dahil ve diğer destekleriniz ile ayakta duran kursumuz inşallah daha yüzlerce hafız ve değerli ilim, bilim adamları yetiştirecektir. Davetimize iştirak ettiğiniz için tekrar tekrar hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti

Tek cümlesiyle petrol çakılırken altın uçuşa geçti
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler

Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler

Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler
Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı

Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı
İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke

İran'dan kaçtılar: İşte sığındıkları ülke