Devrek'te faaliyette bulunan Gürbüzler Kur'an Kursunda eğitim öğretim gören hafız adayları din görevlileri ile iftar programında bir araya geldiler.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyet gösteren ve bölgenin sayılı Kur'an Kursları arasında yer alan Gürbüzler Kur'an Kursunda her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programında bu kez hafız adayları ile din görevlileri bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneği sergilendi

Gürbüzler Köyündeki Kur'an Kursu yerleşkesinde düzenlenen iftar yemeğinde ilçede ve köylerde görev yapan din görevlileri iftar programında bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilenirken, programa katılan davetlilere teşekkür eden Dernek Başkanı Nuri Çibasmaz," Kıymetli din görevlisi misafirlerimiz öncelikle davetimize uzaktan yakından iştirak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Bölgemizin medarı iftiharı olan Gürbüzler Kur'an Kursunun her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz iftar programına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin de vermiş olduğunuz destekler ile yıllardan bu yana ayakta duran kursumuzda şimdiye kadar yüzlerce hafız ve çok sayıda değerli ilim insanları yetiştirerek bu vatana kazandırılmıştır. 41 yıldan bu yana bölgede siz kıymetli hocalarımızın zaman zaman vermiş olduğunuz eğitimler dahil ve diğer destekleriniz ile ayakta duran kursumuz inşallah daha yüzlerce hafız ve değerli ilim, bilim adamları yetiştirecektir. Davetimize iştirak ettiğiniz için tekrar tekrar hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı