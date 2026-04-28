Hacı adaylarına kutsal yolculuk öncesi bilgilendirme

Sinop'un Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, hacı adaylarına kutsal yolculuk öncesi bilgilendirmede bulundu.

Türkeli, Boyabat ve Sinop merkezde düzenlenen programlarda hacı adaylarıyla buluşan, 2026 yılı hac organizasyonu Kafile Başkanı Müftü Aktaş, yolculuğun yalnızca fiziki bir seyahat değil aynı zamanda sabır, kardeşlik ve manevi bir imtihan olduğunu vurguladı. Hacı adaylarına tecrübe paylaşımında bulunan Aktaş, konaklama, ulaşım ve ibadetlerin ifası sırasında karşılaşılabilecek durumlara ilişkin pratik bilgiler aktardı.

Müftü Aktaş, ziyaretleri kapsamında Durağan İlçe Müftülüğü'nü de ziyaret etti. Burada İlçe Müftüsü ile bir araya gelen Aktaş, hac organizasyonu ve bölgedeki din hizmetlerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve başarı temennileriyle sona erdi. - SİNOP

