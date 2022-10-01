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Gümüşhane yerel haberleri | Gümüşhane Barosu Av. Metin Aslan'la devam dedi

Yerel Haberler

Gümüşhane yerel haberleri | Gümüşhane Barosu Av. Metin Aslan'la devam dedi

Gümüşhane haberine göre Gümüşhane Barosu'nun 27. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Av. Metin Aslan tekrar Gümüşhane Baro Başkanı seçildi.

Gümüşhane Barosu'nun 27. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Av. Metin Aslan tekrar Gümüşhane Baro Başkanı seçildi.

Gümüşhane Barosu'nun 27. Olağan Seçimli Genel Kurulu Mahmut Oltan Sungurlu Sosyal Tesisleri Av. Murat Öztekin Konferans Salonunda yapıldı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Av. Metin Aslan, kullanılan 52 oyun tamamını alarak tekrar Gümüşhane Baro Başkanı seçildi. Seçimin ardından konuşan Baro Başkanı Av. Metin Aslan, "Gümüşhane özelinde ise avukatların daha iyi hizmet alabilecekleri binaların yapımı ve özellikle müstakil bir baro binasına kavuşma hususunda girişimlerimiz var eğer bunları nihayete erdirirsek baromuz için çok iyi olacak. İnşallah bu amacımıza bir an önce kavuşuruz" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Oltan Sungurlu Metin Aslan Gümüşhane Yerel Haberler

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