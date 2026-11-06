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Gümüşhane'de organ bağışı farkındalığı için 500'ü aşkın fidan dikildi

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Gümüşhane'de organ bağışı farkındalığı için 500'ü aşkın fidan dikildi
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Gümüşhane'de Organ Bağışı Haftası kapsamında 'Bir bağış bin nefes' sloganıyla düzenlenen etkinlikte 500'ü aşkın fidan dikildi. Gümüşhane Devlet Hastanesi önündeki etkinliğe Vali Cevdet Atay, il protokolü, öğrenciler ve hastane çalışanları katıldı.

Gümüşhane'de Organ Bağışı Haftası kapsamında "Bir bağış bin nefes" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 500'ü aşkın fidan toprakla buluşturuldu.

Gümüşhane Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, il protokolü, üniversite öğrencileri ve hastane çalışanları katıldı. Etkinlikte katılımcılar tarafından 500'ü aşkın fidan dikilerek can suyu verildi.

Etkinlikte organ bağışının önemine dikkat çekilirken, dikilen fidanlarla hem doğaya katkı sağlanması hem de organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay da katılımcılarla birlikte fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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