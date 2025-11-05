Gümüşhane'de KYK Yurtlarına Yangın Söndürme Eğitimi

GÜMÜŞHANE'de KYK Erkek Yurdu öğrenci ve personeline, Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürme eğitimi verildi.

Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri, KYK yurtlarında gerçekleştirilen yangın söndürme eğitimleri kapsamında, öğrencilere ve personele yangın güvenliği hakkında farkındalık oluşturmak ve muhtemel yangın vakalarına doğru müdahale yöntemlerini öğretmek amacıyla eğitim verdi. Yurdun bahçesinde mangal içerisinde yakılan ateşe yangın tüpü ile nasıl müdahale edilmesi gösterilen eğitimde öğrenciler ve personeller yangını söndürdü.

Eğitim hakkında bilgi veren Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Eri Muhammet Aydın, "Düzenli olarak her yıl bütün yurtlarda yapmış olduğumuz tatbikatı Gümüşhane Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri Yurdu'nda da yapmış olduk. Gerekli bilgilendirmelerle birlikte arkadaşlarımıza hem yanmanın söndürülmesi, yangına müdahale hem de söndürme maddesi olan kuru kimyevi tozun nasıl kullanıldığına dair eğitimlerimizi yapıp küçük bir yangın ateşi çıkararak söndürüp tatbikatımızı tamamlamış olduk" dedi.

Eğitim alan yurt personelinden Mahmut Pınar, "Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gümüşhane İtfaiyesi arasında ortaklaşa düzenlenen yangın söndürme tatbikatını personelimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Her yıl düzenli olarak yapılan bu etkinlik başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Bunu her yıl düzenli olarak gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Emeği geçen bütün personele teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öğrenci Durmuş Kestane de, "Her sene düzenlenen yangın tatbikatlarına bu sene yenisini ekledik. Çok başarılı ve verimli bir tatbikat oldu. Her sene yeniliyoruz bunları. Çok verimli ve sağlıklı bir tatbikat oluyor. Biz bunu her sene görüyoruz, her sene biliyoruz. Yardımcı oluyoruz; lakin yeni gelen öğrenci arkadaşlarımızın bunları öğrenmesinde katkı sunduğumuz için ekstra gurur duyuyoruz" ifadelerini kulandı.

HABER- KAMERA: Cevahir TOPALOĞLU/GÜMÜŞHANE,