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Gümüşhane'de Gündüz Ayı ve Somon Müzakeresi

Gümüşhane'de Gündüz Ayı ve Somon Müzakeresi
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde gündüz vakti bir ayı, somon üretim tesisine girerek balıkları yemeye çalıştı. Kış uykusundan uyanan ayıların artık gündüz de üretim havuzlarına yaklaşması dikkat çekiyor.

Gümüşhane'de gündüz vakti somon üretim tesisine girerek balıkları yiyen aç ayı kameralara yakalandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kirazlık köyünde bulunan Torul Baraj Gölü üzerine Somon üretimi için kurulan üretim çiftlikleri aç kalan ayıların uğrak noktası oldu. Kış uykusundan uyanan ve aç kalan ayılar kıyıdan metrelerce uzakta bulunan çiftliklere yüzerek balıkları avlıyor.

Daha önce de gündeme gelen ve ayıların sadece geceleri av yaptığı üretim havuzları artık gün ışığında da ayıların uğrak noktası haline gelirken, o anlar tesise ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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