Gülistan Doku'nun Yakınlarından, Tutuklanan Mustafa Türkay Sonel ve Koruma Polisi Şükrü Eroğlu'na Adliye Çıkışında Tepki

(TUNCELİ) - Haber: Caner Aktan

Gülistan Doku soruşturma kapsamında gözaltına alınan tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun cezaevi sevki sırasında adliye önünde bekleyen kalabalık tepki gösterdi.

Gülistan Doku soruşturma kapsamında dün Tunceli Adliyesi'ne sevk edilen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu hakkında savcılık ifadesinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.

Şüpheliler, verilen kararın ardından adliye önündeki kalabalık nedeniyle cezaevine sevk edilemedi. Sonel ve Eroğlu, bir süre sonra geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı bir otobüse bindirildi. Bu esnada kalabalık otobüsün peşinden koşarak tepki gösterdi. Polis ekiplerinin yolu kesmesinin ardından kalabalık kitle yatıştırıldı ve şüphelilerin cezaevine sevki sağlandı.

