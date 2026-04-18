Gülistan Doku'nun Yakınlarından, Tutuklanan Mustafa Türkay Sonel ve Koruma Polisi Şükrü Eroğlu'na Adliye Çıkışında Tepki

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu, cezaevi sevki sırasında adliye önünde kalabalığın tepkisiyle karşılaştı.

Gülistan Doku soruşturma kapsamında gözaltına alınan tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun cezaevi sevki sırasında adliye önünde bekleyen kalabalık tepki gösterdi.

Gülistan Doku soruşturma kapsamında dün Tunceli Adliyesi'ne sevk edilen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu hakkında savcılık ifadesinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.

Şüpheliler, verilen kararın ardından adliye önündeki kalabalık nedeniyle cezaevine sevk edilemedi. Sonel ve Eroğlu, bir süre sonra geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı bir otobüse bindirildi. Bu esnada kalabalık otobüsün peşinden koşarak tepki gösterdi. Polis ekiplerinin yolu kesmesinin ardından kalabalık kitle yatıştırıldı ve şüphelilerin cezaevine sevki sağlandı.

Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı

Adliye önü karıştı, cezaevine böyle götürüldü
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında, eski valinin oğlu hakkında karar
Altay, 3. Lig'e son haftada tutundu

Küme düşmekten son haftada kurtuldular

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinin kan kaybı sürüyor

Nazar değdi!
FBI Direktörü hakkında çarpıcı iddialar

ABD istihbaratının teslim edildiği isimle ilgili iddialar çok vahim