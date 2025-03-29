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Görme Engelli Kadının İftar Sofrası Öğretmenler Tarafından Şenlendi

Görme Engelli Kadının İftar Sofrası Öğretmenler Tarafından Şenlendi
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Bolu'da yalnız yaşayan yüzde 80 görme engelli 70 yaşındaki Dinar Ayaz, öğretmenlerin ziyaretiyle iftar sofralarını renklendirdi. Öğretmenler, iftar öncesinde yaşlı kadının evinde yemek hazırlayarak ona destek oldular.

Bolu'da yalnız yaşayan yüzde 80 görme engeli bulunan 70 yaşındaki Dinar Ayaz'ın iftar sofrası, ziyaretine gelen öğretmenlerle şenlendi.

Bolu'da 4 öğretmen, okuma-yazma hevesi olan 70 yaşındaki Dinar Ayaz'ı ziyaret etti. Yaşına rağmen zaman zaman Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak, Dinar Ayaz'ın evine defter ve kalem aldığını öğrenen öğretmenler, eline aldıkları defterlerle yaşlı kadının iftar sofrasına misafir oldu. 4 öğretmen iftar saati öncesinde yaşlı kadının evinde, mutfağa girerek yemekler yaptı. Evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Dinar Ayaz'ın sofrası şenlendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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