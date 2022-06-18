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Gönüllülerden tarlada çalışan kadınlara pasta ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gönüllülerden tarlada çalışan kadınlara pasta ikramı

Kahramanmaraş'ta, gönüllüler, tarlada çalışan emekçi kadınları ziyaret ederek, pasta ve börek ikram ettiler.

Kahramanmaraş'ta, gönüllüler, tarlada çalışan emekçi kadınları ziyaret ederek, pasta ve börek ikram ettiler.

Türkoğlu ilçesinde tarım arazilerde yaz-kış demeden çalışan kadınları ziyaret eden gönüllüler, ev yemekleri yapan kadınların tarlada çalışan emekçi kadınlar için yaptıkları pasta ve börekleri ikram ettiler. Gönüllüler, emekçi kadınlarla sohbet ederek hayır dualarını aldılar.

Emekçi kadınların her zaman yanlarında olduklarını söyleyen gönüllüler, "Sıcağın altında çalışarak ekmek parası kazanan ablalarımızı ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Hatırlarını sorduğumuzda çok mutlu oldular. Ev yemekleri yapan ablalarımızın yaptıkları pasta, börek, çörekleri ikram ettik. Her zaman iyilik için yollarda olacağız" ifadelerini kullandılar. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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