Gölpazarı Kaymakamı, Yangınla Mücadelede Gönüllüleri Teşekkürle Ağırladı

Gölpazarı Kaymakamı, Yangınla Mücadelede Gönüllüleri Teşekkürle Ağırladı
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Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen orman yangını sonrası gönüllü çalışmalarıyla öne çıkan Mehmet Ali Keskin'i tebrik etti ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, geçtiğimiz ay Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaşanan orman yangını sonrası bölgesinde gönüllü mücadele edenler tebrik etti.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkiindeki ormanlık alanda geçen ay henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, bölgede 'Kriz Merkezi' kurulmuştu. Yangınla mücadele sürecinde devlet kurumlarının yanı sıra vatandaşların da seferber olduğu Gölpazarı'nda konteynır bölgesinde elektrik işlerini ücretsiz yapan Mehmet Ali Keskin'in günlerce süren gönüllü çalışmaları takdirle karşılandı. Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, gösterdiği fedakarlık nedeniyle Keskin'i makamında ağırladı. Çalışmalarından ötürü teşekkürlerini ileten Kaymakam Kılıç, Keskin'e anlamlı bir hediye takdim etti.

Kaymakam Kılıç, sadece Mehmet Ali Keskin'e değil, afet sürecinde emek veren tüm kişi ve kuruluşlara da minnettar olduklarını ifade ederek, dayanışmanın önemine vurgu yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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