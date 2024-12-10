Gölpazarı Kaymakamı ve Jandarma Komutanı Asayiş Konularını Görüştü

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı'yla bir araya gelerek, ilçenin asayiş konuları masaya yatırdılar.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, bu anlamlı ziyarette, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı ile ilçenin asayiş olayları ve güncel konularla alakalı görüş alışverişinde bulunuldu. Kılıç, "Bugün asayiş olaylarını il geleninde neredeyse az yaşandığı güzel ilçemizde komutanımız ile birlikte fikir alışverişinde bulunduk. İlçemizin refahı ve huzuru için çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK