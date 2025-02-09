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Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Cezaevi Müdürü ile Görüşme Gerçekleştirdi

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Cezaevi Müdürü ile Görüşme Gerçekleştirdi
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Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Gölpazarı Açık Cezaevi Müdürü Müge Servi ve beraberindeki heyet ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Ardından Cumhuriyet Savcısı ve hakimin de ziyareti gerçekleşti.

BİLECİK (İHA) – Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Gölpazarı Açık Cezaevi Müdürü Müge Servi ve beraberindeki heyet ile görüşme gerçekleştirdi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ile Gölpazarı Açık Cezaevi Müdürü Müge Servi ve beraberindeki heyet bir araya gelerek istişarede bulundu. Görüşmeden hemen sonra Cumhuriyet Savcısı Senanur Eroğlu Çiçek ve Gölpazarı Hakime Tülin Turalı Çelik, Kaymakam Kılıç'a ziyarette bulundu. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kılıç, nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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