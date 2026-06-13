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Gökçeada'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Gökçeada'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi
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Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında düzenlenen toplantıda ilçenin asayiş durumu, suçla mücadele, trafik güvenliği ve düzensiz göç gibi konular ele alındı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında, ilçenin huzur ve güvenliğinin değerlendirilmesine yönelik İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçenin genel asayiş durumu, suç ve suçla mücadele çalışmaları, trafik güvenliği, düzensiz göçle mücadele, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. İlgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, mevcut güvenlik tedbirleri değerlendirilirken, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın huzurunun sürdürülebilir şekilde sağlanması amacıyla alınacak ilave tedbirler konusunda istişarelerde bulunuldu.

Kaymakam Osman Acar, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekerek, ilçede huzur ve güven ortamının korunması için tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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