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Göçmenlere yönelik çalıştay yapıldı

Yerel Haberler

Göçmenlere yönelik çalıştay yapıldı

Zonguldak Valiliği tarafından "Göçmen Geçmişli Yetişkinlerin Sosyal Girişimciliklerinin Desteklenmesi için Eğitimcilerin Yeterliliklerinin Geliştirilmesi' adı altında çalıştay düzenledi.

Zonguldak Valiliği tarafından "Göçmen Geçmişli Yetişkinlerin Sosyal Girişimciliklerinin Desteklenmesi için Eğitimcilerin Yeterliliklerinin Geliştirilmesi' adı altında çalıştay düzenledi.

Çalıştaya, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb Cezmi Yalınkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Genel Sekreter Lutfi Altunsu, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun ve davetliler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Ardından proje koordinatörü Özlem Kaplan protokol üyelerine çalıştay hakkında bilgiler vererek, hazırladığı sinevizyon gösterisiyle projeyi anlattı.

Proje tanıtımının ardından konuşma yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Göçmenden çok korkmamak gerek. Batı toplumları işçi bulmakta zorluk çekiyor. Almanya'nın Bakanının açıklaması vardı. Gelin birlikte çalışalım. Birlikte Almanya'yı büyütelim. Çalışan olmadan genç nüfüs almadan devlet olmuyor. ya biz daha fazla genç nüfusu oluşturacağız. Zamanla kontrollü şekilde müdahale edeceğiz. Şimdi arkadaşlar üç ülkede bir dernek oluşturdu. Eğitim derneği olarak 3 ülkede proje yapabilmek başarıdır. e-Twinning ödül töreni vardı. Ülkemizde projelerde önemli başarıyı yakalamışız"dedi.

Çalıştay toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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