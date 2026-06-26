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Avrupa sıcaktan kavruluyor, Giresun yaylalarında ağaç motoru ile kar kütleleri parçalanıp yayla yolları açılıyor

Avrupa sıcaktan kavruluyor, Giresun yaylalarında ağaç motoru ile kar kütleleri parçalanıp yayla yolları açılıyor
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Avrupa sıcaktan kavrulurken Giresun'un yüksek kesimlerinde Haziran sonunda karla mücadele devam ediyor. Dereli ilçesindeki Karagöl Yaylası yolunda iş makinesinin ulaşamadığı bölgede vatandaşlar motorlu testereyle kar kütlelerini keserek yolu ulaşıma açtı.

Avrupa'nın bir çok başkenti sıcaktan kavrulup tarihinin en sıcak günlerini yaşarken, Türkiye'de Giresun'un yüksek kesimlerinde Haziran ayının son günlerinde karlı yolları açma mesaisi devam ediyor.

Dereli ilçesine bağlı Aksu köyü sınırlarındaki Karagöl Yaylası yolundaki kar kütleleri, vatandaşlar tarafından motorlu testereyle kesilerek yoldan kaldırıldı. İş makinesinin ulaşamadığı bölgede bir araya gelen yayla sakinleri, imece usulü ile kar çalışması başlattı. kışın sert geçtiği yörede adeta mermer gibi sertleşen kar tabakasını odun kesiminde kullanılan motorlu testerelerle parçalayan vatandaşlar, yolu ulaşıma açtılar.

Karadeniz'in zorlu coğrafi şartlarına karşı geliştirilen pratik çözümlerden biri olarak değerlendirilen çalışma sırasında vatandaşlar, "Kepçe yoksa odun motoru var" sözleriyle dayanışma içinde hareket ettiler. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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