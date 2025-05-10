Giresun'da Ağaç Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'un Bulancak ilçesinde ağaç kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Paşa Konağı Yaylası Yedi Meşe Mevkii'nde gerçekleştirilen ağaç kesimi sırasında devrilen ağaç Tahsin Aydın'ın (70) üzerine devrildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Aynı hafta içerisinde Bulancak'ta ikinci kez ağaç devrilmesi üzerine can kaybı meydana gelirken, yetkililer konuyla ilgili vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, son dönemde artan bu tür olaylara dikkat çekilerek vatandaşlara özellikle ağaç kesimi, bahçe işleri veya inşaat çalışmaları gibi riskli işlerde bulunacak kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerini almaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bağ-bahçe gibi ikamet dışı alanlara çalışmak için tek başına gitmenin oluşturabileceği risklere dikkat çekilerek, mümkünse eşlik eden bir kişinin bulunmasının önemine değinildi - GİRESUN