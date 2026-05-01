Giresun'da 1 Mayıs Kutlamaları... Emekçiler, Hak ve Özgürlük Taleplerini Dile Getirdi

Giresun’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kortej yürüyüşü ve mitingle kutlandı. Osmanağa Meydanı’ndaki konuşmalarda emek, hak ve özgürlük taleplerinin yanı sıra kentte tepki çeken madencilik faaliyetlerine karşı “Giresun’un üstü altından değerlidir” mesajı verildi.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Giresun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kortej yürüyüşü ve mitingle kutlandı. Osmanağa Meydanı'ndaki konuşmalarda emek, hak ve özgürlük taleplerinin yanı sıra kentte tepki çeken madencilik faaliyetlerine karşı "Giresun'un üstü altından değerlidir" mesajı verildi.

Giresun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kortej yürüyüşü, miting alanındaki konuşmalar ve konserlerle tamamlandı.

Debboy mevkisinde toplanan sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar, sloganlar eşliğinde kortej oluşturarak Gazi Caddesi boyunca yürüdü. Emek, adalet, özgürlük ve eşitlik taleplerinin dile getirildiği yürüyüşün ardından kortejler, Osmanağa Meydanı'nda belirlenen miting alanına giriş yaptı. Alana tek tek anons edilerek alınan kortejler, meydandaki yerlerini aldı.

Mitingde yapılan konuşmalarda emek, hak ve özgürlük vurgusu öne çıkarken, mevcut ekonomik ve siyasal düzene yönelik eleştiriler dile getirildi. Son dönemde Giresun'da halkın büyük tepkisini çeken madencilik faaliyetleri de konuşmaların önemli başlıklarından biri olurken; doğanın, suyun, toprağın ve emeğin korunması gerektiği vurgulandı.

Yapılan konuşmalarda, "Sömürünün devlet eliyle kurumsallaştığı, hak arama mücadelesinin şiddetle bastırıldığı bir düzene karşı omuz omuza mücadele verme günüdür. Yalvarmadan, el açmadan bizi yoksulluğa ve güvencesizliğe iten bu düzene karşı alanlarda ders verme günüdür" ifadeleri kullanıldı.

Son günlerde Giresun'da kamuoyunda tartışmalara neden olan madencilik faaliyetlerine de değinilen konuşmalarda, "Kalkınma ve stratejik maden diyerek pazarlanan madencilik politikası; sahada doğayı, üreticiyi, halk sağlığını ve emeği yok sayan bir talan düzenine dönüşmüştür. Gerçek kalkınma; dereleri kurutarak, ormanları parçalayarak, köyleri yaşanmaz hale getirerek olmaz. Gerçek kalkınma; doğayı koruyarak, üretimi büyüterek, emeğin hakkını vererek ve halkın iradesini esas alarak olur" denildi.

Konuşmalarda ayrıca, "Giresun'un üstü altından değerlidir" vurgusu yapılarak, "Halkın rızasını yok sayan, doğayı şirketlere peşkeş çeken bu düzene karşı toprağımızı da, suyumuzu da, emeğimizi de sonuna kadar savunacağız" ifadelerine yer verildi.

Miting, konuşmaların ardından verilen konserle devam etti. Alanda bulunan yurttaşlar, konser sırasında yöresel halk oyunu Giresun karşılaması oynayarak 1 Mayıs coşkusunu sürdürdü. Kutlamalar, müzik ve halaylarla sona erdi.

Kaynak: ANKA
