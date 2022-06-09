"Gıda Güvenliği" Bornova'da Konuşuldu - Haberler

Gıda Güvenliği, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde "7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü" dolayısıyla düzenlenen panelde masaya yatırıldı. TMMOB'a bağlı Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen panel, aralarında CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın da bulunduğu akademisyen, mühendis ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde 3 oturum şeklinde gerçekleşen panele, akademisyenler, gıda, çevre, ziraat ve kimya mühendisleri ile sektör temsilcileri katıldı.

Konuşmacılar gün boyu süren panelde bitkisel ve hayvansal gıdalarda güvenilirlik, kooperatifçilik, gıda güvenliğinde riskler, lojistik, gıdada depolama, gıda kaynaklı hastalıklar, devlet ve yerel yönetimlerde gıda politikaları gibi konuları ele aldı.

"BİLİMİN IŞIĞINDA DOĞRU POLİTİKALAR GEREKLİ"

Panelin açılışında konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Türkiye'nin tarımda ve hayvancılıkta kendi kendine yeten, kendi yağında kavrulan bir ülkeyken derin bir yoksulluk içine girdi. Bu durumu ancak doğru tarım politikaları ve bilimin ışığında yapılacak çalışmalarla tersine çevirebiliriz" dedi. İduğ, konuşmasında atalık tohumdan fide ve fidan dağıtımlarına, arıcılıktan coğrafi tescili alınan Misket Üzümü ve Kınalı Bornova Bamyası'na belediye olarak yaptıkları çalışmaları da anlattı.

"SAĞLIKLI VE UCUZ GIDAYA ERİŞİM SAĞLANMALI"

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da "Gıda Güvenliğinde Devlet Politikaları" başlıklı bir sunu yaptı. Tarımsal üretimde planlamaya, verim artışına, istikrara ve teşviklere ihtiyaç duyulduğunu belirten Sındır, "Gıda güvenliğinde mutlaka kayıt dışılığın önüne geçilmeli. Doğru politikalarla üreticilerin sağlıklı ve ucuz gıdaya erişimi sağlanmalı" diye konuştu.

ÜÇ ODADAN ORTAK AÇIKLAMA

Panelde ayrıca TMMOB'a bağlı Ziraat ve Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile Kimya Mühendisleri Odası Ege Şubesi, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü'ne özel olarak ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Güvenli gıda ve suya erişimdeki en önemli engellerden olan tarım ve endüstride bilinçsizce kimyasalların kullanımı, tarım arazilerinin azalması ve jeotermal enerji santrallerinin kurulması, tarımsal üretimde girdi fiyatlarının artması, gıda enflasyonunun artması, insanların alım gücünün düşmesi, iklim değişikliği, verim düşüklüğü, özellikle yanlış tarım politikaları sonucu maalesef gıda güvencesi de tehlikededir" denildi.

ANKA / Yerel