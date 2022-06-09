"Gıda Güvenliği" Bornova'da Konuşuldu - Haberler

"Gıda Güvenliği" Bornova'da Konuşuldu
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Gıda Güvenliği, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde “7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü” dolayısıyla düzenlenen panelde masaya yatırıldı. TMMOB’a bağlı Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen panel, aralarında CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın da bulunduğu akademisyen, mühendis ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.
Gıda Güvenliği, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde "7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü" dolayısıyla düzenlenen panelde masaya yatırıldı. TMMOB'a bağlı Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen panel, aralarında CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın da bulunduğu akademisyen, mühendis ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.
Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde 3 oturum şeklinde gerçekleşen panele, akademisyenler, gıda, çevre, ziraat ve kimya mühendisleri ile sektör temsilcileri katıldı.
Konuşmacılar gün boyu süren panelde bitkisel ve hayvansal gıdalarda güvenilirlik, kooperatifçilik, gıda güvenliğinde riskler, lojistik, gıdada depolama, gıda kaynaklı hastalıklar, devlet ve yerel yönetimlerde gıda politikaları gibi konuları ele aldı.