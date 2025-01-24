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Menajer Ayşe Barım'ın Gezi olaylarına katıldığı görüntüler ortaya çıktı

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Gezi Olayları'nda sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım'ın Halit Ergenç ile birlikte parkta görüntüleri ve yaptığı telefon görüşmesi kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın olayların planlayıcılarından olduğunu iddia ediyor.

Gezi Olaylarında sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım'ın gezi olaylarındaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde oyuncu Halit Ergenç ile birlikte görülen menajer Ayşe Barım'ın cep telefonu ile yaptığı görüşmede, "Otelin tam karşısındayız" dediği duyuluyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişiminin tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gezi olaylarında sanatçıları yönlendirdiği iddiası
Gezi olaylarında sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım'ın sanatçıları yönlendirdiği görüntüleri ortaya çıktı. Gezi parkında sanatçılarla birlikte olduğu anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıkan Ayşe Barım'ın Halit Ergenç ile birlikte parkta yürüdüğü ve telefon ile yaptığı görüşme esnasında "Otelin tam karşısındayız" dediği duyuluyor. Gezi Parkı'ndaki ağaçların taşınması sırasında bir grup çevrecinin eylemleri Mehmet Ali Bora'nın "mesele ağaç değil, hala anlamadın mı?" içerikli sosyal medya paylaşımının ardından içerik değiştirmiş ve yönetime karşı bir eyleme dönüşmüştü. Alabora'nın bu hareketi sonrası çevreciler saf dışı bırakılarak terör örgütleri dahil bir çok grup eylemleri devralmıştı. Mehmet Ali Alabora eylemlerin fitilini ateşledikten bir müddet sonra yurtdışına kaçmıştı. - İSTANBUL

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi olaylarına katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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