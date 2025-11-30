Haberler

Germencikli şehit teğmen dualarla memleketinde anıldı

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında 9 Aralık 2024'te şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut için memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde mevlid düzenlendi.

Şehidin ailesinin evinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Mevlid programına ilçe Germencik Kaymakamı Sultan Doğru başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Doğru, anne Kübra Dut, baba Astsubay Başçavuş Ali Dut ve şehidin kardeşi Ecemnur Dut'a başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Vatandaşlar da şehit ailesine destek verirken, okunan mevlidin ardından şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut için dualar edildi. Şehidin ailesi, kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Doğru, protokol üyeleri ve vatandaşlara teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
