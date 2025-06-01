Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Emniyet ve Jandarma ile Güvenlik Çalışmalarını Görüştü

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Emniyet ve Jandarma ile Güvenlik Çalışmalarını Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ilçedeki güvenlik hizmetleri hakkında bilgi almak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette güvenlik önlemleri ve asayiş durumu hakkında yetkililerle görüşerek, halkla daha yakın bir ilişki kurulması adına önerilerini paylaştı.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ilçedeki güvenlik hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, emniyet personeliyle bir araya geldi. Burada, ilçedeki asayiş durumu, güvenlik önlemleri ve polis teşkilatının faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçen Kaymakam Sultan Doğru, jandarma komutanı ve personeliyle görüşerek, ilçede devam eden asayiş hizmetleri ve güvenlik çalışmaları hakkında detaylı bilgi edindi.

Ziyaretinde, ilçede güvenliğin artırılması ve halkla daha yakın bir ilişki kurulması adına yapılabilecek iyileştirmelere yönelik önerilerini de dile getiren Doğru, her iki birimin de ilçede halkın huzurunu sağlama noktasındaki katkılarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı

18 yaşındaki genç hesabına gelen 150 bin lira nedeniyle tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

Erdoğan'ın çağrısına uydular! 10 yıldır kimse ağzına sürmüyor
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.