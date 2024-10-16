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Gergerlioğlu: Gençler ve Aileler Tehlike Altında

Gergerlioğlu: Gençler ve Aileler Tehlike Altında
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Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi (USPUM) Genel Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki etkinlikte, gençler, aileler ve toplumun karşı karşıya olduğu sistemsel sorunlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gergerlioğlu, medeniyet değerlerine dönüşün ve sorunların birlikte çözümünün önemine vurgu yaptı.

Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi (USPUM) Genel Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu ve ekibi, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bilgilendirmede bulundu.

Tavşanlı Hayırlı Hizmetler Vakfı toplantı salonundaki etkinlikte konuşan Gergerlioğlu, sistemsel problemlerin bir sonucu olarak gençlerin, ailelerin ve toplumun tehlike altında olduğunu vurgularken, medeniyet tasavvurundan uzaklaşmanın bu tehlikeleri daha da artırdığını belirtti. Konuşmasında, özümüzde var olan medeniyet değerleri ve siyaset üstü kurumlarla yeni bir adil dünya düzeni kurulabileceğine olan inancını dile getirdi. Evlatlarımıza daha yaşanabilir bir gelecek bırakmanın mümkün olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, "Anadolu irfanına olan ihtiyacımız her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan hep birlikte sorunlar üzerinde düşünmeli ve çözüm üretmeliyiz" dedi.

Muhammed Taha Gergerlioğlu ve heyeti, dar kapsamlı toplantıda katılımcıların sorularını ve sorunlarını dinledi. Gergerlioğlu, sorunları ve çözüm önerilerini dinlemenin önemine değinirken, bu fikirleri Türkiye genelinde daha da geliştirip yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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