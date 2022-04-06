Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu, üst bölgesinde askerle iftar açtı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı Server Sinanoğlu, Karakaş Üst Bölgesinde düzenlenen iftar programında Jandarma personeli ile birlikte iftar açtı.

Düzenlenen iftar yemeğine Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Erdem, Yemişli Karakol Komutanı Alpay Altunkaya ve Jandarma personeli katıldı. Jandarma personeli ile birlikte yapılan iftarın ardından Yemişli Jandarma Karakolunu ziyaret eden Kaymakam Sinanoğlu, jandarma personeli ile bir süre sohbet ederek vatanın ve milletin birliğini, huzur ve güvenliğini korumak adına büyük bir özveri ile yaptıkları çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etti. - BATMAN