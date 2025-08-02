Genç Kızılay Kampı Erzurum'da Başladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin katılımlarıyla, Türk Kızılay Genel Merkezi Genç Kızılay birimi öncülüğünde, Teke Deresi mevkiinde 1-3 Ağustos tarihleri arasında Genç Kızılay Erzurum ev sahipliğinde düzenlenen kamp programı başarıyla başladı.

Ordu, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Rize, Ardahan, Kars ve Iğdır illerinden gelen 300 gönüllü, Kızılay Afet Çadırlarında konaklayarak; afetlere hazırlık, yaşam kurtarma, güvenlik, koordinasyon ve iş birliği gibi alanlarda üç gün boyunca eğitim ve farkındalık faaliyetlerine katılıyor.

Vali Mustafa Çiftçi, Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Başkanı Hüseyin Bekmez ve Kızılay ekibi, Tekederesi Göleti çevresinde yürüyüş gerçekleştirdi. - ERZURUM