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Genç İyilik Hareketi Derneği Kuruldu, İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatacak

Genç İyilik Hareketi Derneği Kuruldu, İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatacak
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Kütahya'da genç aktivistler, bireysel yardım faaliyetlerini organize bir yapı altında sürdürmek amacıyla Genç İyilik Hareketi Derneğini kurdu. Dernek, ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim ve diğer yardımları ulaştırmayı hedefliyor.

Kütahya'da uzun yıllardır bireysel olarak yardım faaliyetlerinde bulunan genç aktivistler, çalışmalarını daha organize bir şekilde sürdürebilmek amacıyla Genç İyilik Hareketi Derneğini kurdu. Derneğin kuruluşu, 6 Ocak 2025 tarihi itibarıyla resmi olarak tamamlandı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özkul, yaptığı açıklamada, derneğin "İyilik Bulaşıcıdır" misyonuyla hareket edeceğini belirterek, "Alan el ile veren el arasında köprü olacağız. Hayırseverlerden temin edeceğimiz gıda, ekmek, et gibi temel ihtiyaç malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız" diye konuştu.

Özkul, "Uzun zamandır bireysel olarak elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyorduk. Artık bu çabalarımızı daha kurumsal bir yapıyla sürdürmek istiyoruz. Bu amaçla Genç İyilik Hareketi adı altında derneğimizi kurduk. Ramazan ayında dur durak bilmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Şimdi de aynı inanç ve azimle, daha fazla kişiye ulaşmak için çalışacağız" dedi.

Derneğin hedeflerine de değinen Özkul, "Gıda, giyim, nakdi yardım, öğrencilere kırtasiye desteği, kış aylarında odun ve kömür yardımı gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstereceğiz. Yardımlarımızı en adil şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Derneğimize destek olan veya destek olacak tüm hayırseverlere şimdiden teşekkür ediyor, derneğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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