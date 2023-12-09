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Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu Avukat Özgür Aksoy Tiyatro Günleri'ne yoğun ilgi

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Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu tarafından düzenlenen Avukat Özgür Aksoy Tiyatro Günleri'ne Gemlikliler büyük ilgi gösteriyor. Etkinlik kapsamında farklı tiyatro oyunları sahneleniyor.

Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu organizasyonula bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avukat Özgür Aksoy Tiyatro Günleri'ne Gemlikliler yoğun ilgi gösteriyor.

Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu'nun bu yıl dördüncüsü düzenlediği Avukat Özgür Aksoy Tiyatro Günleri'ne Gemlikliler yoğun ilgi gösterdi Eskişehir Sui Generis Tiyatro Topluluğu tarafından sergilenen ve İkinci Dünya Savaşı dönemi, savaşta esir alınıp bir hücreye yiyeceksiz ve susuz bırakılan yedi Sovyet askerinin yaşam savaşı, Yüzbaşı Vukhov'un başından geçenler ve insani değerlerin yargılanması anlatılan yargı oyunu sahnelendi.

Özgür Aksoy Tiyatro Günleri'nin ikinci gününde; Çek Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Ortaçağ şövalye hikayelerine meraklı Don Kişot'un gezgin bir şövalye olmaya karar vermesi, yaveri Sancho Panza ile yola çıkması ve hayalindeki aşkı kazanma isteği konu edildiği oyun sahneye konuldu.

11 Aralık Pazartesi gününe kadar sürecek Tiyatro Günleri'nde 9 Aralık'ta Bursa Barosu Tiyatro Advacato'nun Rosenbergler ölmemeli, 10 Aralık'ta Ankara Barosu Oyun Atölyesi'nin Aslan Asker Shavyk, 11 Aralık'ta ise Gemlik Belediyesi Gösteri Sanatları Tiyatro Topluluğu tarafından Gerçek Kaybeden oyunu seyirciyle buluşacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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