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Gelecekte Mavi Yaka Yok Olacak

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İzmir Enternasyonal Fuarı'nda konuşan Alphan Manas, gelecekte mavi yakanın metal yakaya dönüşeceğini ve yapay zeka ile rekabet edecek altyapının gerekliliğini vurguladı.

Bu yıl 93'üncüsü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda "TechTalks" etkinliğine konuk olan seri ve inovatif girişimci, fütürist ve Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas, gelecekte mavi yakanın metal yakaya dönüşeceğini ifade ederek, "Her şeyi robotların yaptığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Duvar ustası artık robot. Süper akıllı toplum olmak zorundayız. Yapay zeka ile rekabet edecek altyapı gerekiyor" dedi.

İzmir'in dünyaya açılan kapısı 93. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), alanında uzman isimleri de yurttaşlarla buluşturuyor. Seri ve inovatif girişimci, fütürist ve Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas, "Teknoloji" temasıyla ve "Zamanın Ötesine Geçiyoruz" sloganıyla devam eden fuar kapsamında "TechTalks" etkinliğine konuk oldu.

İZFAŞ ile İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, "Gelecek" başlığıyla katılımcılarla tecrübelerini paylaşan Alphan Manas, teknolojinin gelişimine değindi. Manas, "2030'a gelindiğinde insanların hafızalarını internete yüklemeye başlayacakları, 2045'te ise insanın yapay zeka temelli makinelerle birleşeceği belirtiliyor. 2023'te 30 yaşında olanların, ölümsüz olma şansı yüzde 50. Ölümsüzlük yavaş yavaş gelmeye başladı. Ölen yakınlarımızla çok yakında konuşuyor olabileceğiz. Sanal gerçeklik gözlüklerimizi taktığımızda, onlarla iletişim kurmaya başlayacağız. Dünya bu noktaya doğru gidiyor. Biraz korkutucu ama yaşam da böyle" diye konuştu.

"Yapay zeka ile rekabet edecek altyapı gerekiyor"

Gelecekte mavi yaka diye bir şeyin kalmayacağını, hepsinin metal yakaya dönüşeceğini ifade eden Manas, şunları söyledi: "Her şeyi robotların yaptığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Duvar ustası artık robot. Süper akıllı toplum olmak zorundayız. Yapay zeka ile rekabet edecek altyapı gerekiyor. Oysa dijital dönüşümü bile bu ülke tamamlayamadı. Tarımda otomasyon yapacaklarını söylüyorlar. Tarımda yaş ortalaması 55. Bu insanlar nasıl bilgisayar kullanacak? Yetkinliklerimiz gelecek için yeterli mi? 2025 yılı itibariyle yetkinlikler değişecek. Analitik düşünme ve inovatif olma, eleştirel düşünme, karmaşık problem çözme, stres altında karar verme, stresi yönetme önemli."

"Çok yakında açlık çekeceğiz"

2030'dan sonra yazılımcı ihtiyacı kalmayacağını da vurgulayan Alphan Manas, dikey tarıma değinerek, "Bu ülkenin en büyük sorunu tarım. Çok yakında açlık çekeceğiz. Çiftçiliği öğrenmeliyiz. Türkiye, Gıda Sürdürülebilirlik Endeksinde 67 ülke arasında 58'inci. Dikey tarımda işletme maliyetinin yüzde 50'si işçilik. Yüzde 10'u ürün, yüzde 40 civarı da enerjiden oluşuyor. Dikey tarım lojistik istemiyor. Bu ülke çok derin bir uykuda. Artık uyanmak zorundayız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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