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Gediz Ulu Camii'nin Kayıp Kitabesi Üzerine Tartışmalar

Gediz Ulu Camii'nin Kayıp Kitabesi Üzerine Tartışmalar
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Germiyan Beyliği dönemine ait olduğu düşünülen Ulu Camii'nin kitabesinin kaybolduğu iddia ediliyor. Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Sağlam, kitabenin Gediz'in fetih tarihi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kaybolan eserin bulunmasını umuyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Germiyan Beyliği dönemine ait olduğu bilinen ve Gediz'in fethedilmesi sonrası Umur Bey tarafından yaptırılan ilk Ulu Camii'nin kitabesinin kayıp olduğunu iddia edildi.

Gedizli tarihçi Prof. Dr. Ahmet Sağlam, kitabenin Germiyan Beyliği'nin erken dönemine ışık tuttuğunu belirterek, "Bu taş kitabe, Gediz'in fethinin simgesidir. Fethi gerçekleştiren Umur Bey'in ismi ve fetih tarihi bu kitabe üzerinde yer alır. Kütahya ve çevresinin Türk-İslam yurdu olarak kalıcılığını gösteren bu belge, adeta fethin mührü niteliğindedir. Ancak bu önemli taş kitabenin bugün nerede olduğu bilinmemektedir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sağlam, kitabenin depoda mezar taşları arasında kaybolmuş olabileceğini belirtiyor. 2024 Temmuz ayında yaptıkları incelemelerde kitabenin bulunması için yetkililerle görüşme yaptıklarını dile getiren Sağlam, "Depo karışık ve dolu bir haldeydi. Kitabeyi bulmak imkansız görünüyor. Ancak depo detaylıca kontrol edilirse, mezar taşları arasında bulunma ihtimali oldukça yüksek" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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