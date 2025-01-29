Üye Girişi
Haberler
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur'a Veda Programı

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur'a Veda Programı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, istifasını sunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur için bir veda programı düzenlendi. Veda programında Bahadur, ilçenin eğitim camiasına hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirtti ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde görev yapan ve geçtiğimiz günlerde istifasını sunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur için bir veda programı düzenlendi.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, ilçe milli eğitim şube müdürleri, birim şefleri, memurlar ve personel katıldı. Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gediz'in eğitim camiasına hizmet etmiş olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu ifade etti. Konuşmasında, bu vedanın bir bayrak değişimi olduğunu belirten Bahadur, tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek haklarını helal etmelerini istedi.

Programın sonunda, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat İçel tarafından, Mahmut Bahadur'a hizmetlerinden dolayı bir plaket takdim edildi.

Görev süresi boyunca ilçedeki eğitim alanında önemli katkılar sağlayan Mahmut Bahadur'a veda edilirken, programa katılanlar duygusal anlar yaşadı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden ayrılan Bahadur bundan sonraki görevine öğretmen olarak devam edecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Gizemli araca kesilen ceza dudak uçuklattı
img

Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
img

Galatasaray'dan Mert Hakan'a olay yaratacak gönderme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle

Kayyum olarak atanan Vali Kızılkaya'dan ilk hamle
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı

Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin

Yangın faciası sonrası kurmaylarından Erdoğan'a dikkat çeken teklif
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.