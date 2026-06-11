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Gediz'in Aşıkpaşa ve Yeşilova köylerinde sıcak asfalt sevinci

Gediz'in Aşıkpaşa ve Yeşilova köylerinde sıcak asfalt sevinci
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Aşıkpaşa ile Yeşilova köyleri arasındaki bozuk yol, kapsamlı asfaltlama çalışmalarıyla yenilendi. Köylüler yıllardır süren ulaşım çilesinden kurtuldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı kırsal yerleşim yerlerinden olan Aşıkpaşa ile Yeşilova köyleri arasındaki ulaşım çilesi, gerçekleştirilen kapsamlı yol yapım ve asfaltlama çalışmalarıyla nihayet son buldu. Yıllardır fiziki yapısı bozulan, çukur ve toz toprak içinde kalan yolu kullanmak zorunda kalan bölge halkı, modern sıcak asfalt konforuna kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gediz İl Özel İdaresi ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde, Aşıkpaşa ve Yeşilova köylerini birbirine bağlayan hattaki yol onarım ve sıcak asfalt serim işlemleri tamamen tamamlanarak yol güvenli bir şekilde trafiğe açıldı. Yapılan bu çalışma, sadece iki köy arasındaki bağlantıyı güçlendirmekle kalmadı; aynı zamanda Yeşilova Köyü'nün içinden geçen ve uzun süredir bozuk olan ana güzergahın da tamamen düzeltilmesini sağladı. Böylece her iki köyün de sirkülasyonu rahat bir nefes aldı.

Yapılan kalıcı yatırımdan duydukları memnuniyeti Aşıkpaşa Köyü adına dile getiren Muhtar Ali Alkan, yolun tamamlanmasında emeği geçen tüm kademelere teşekkür etti. Muhtar Alkan, bölge halkının büyük bir sevinç yaşadığını belirtti. Alkan, "Köylülerimiz ve bu hattı kullanan tüm sürücülerimiz yıllardır bozulan, yıpranan eski yol nedeniyle büyük zorluklar çekiyordu. Araçlarımız zarar görüyor, kışın çamur yazın toz eksik olmuyordu. Şükürler olsun ki Aşıkpaşa ile Yeşilova Köyü arasındaki yol onarım ve sıcak asfalt çalışması sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve şerit çizgileri çekilerek trafiğe açıldı. Bu hat, Yeşilova Köyü'müzün içindeki bozuk yolları da ihya ederek tek kalemde iki büyük sorunu çözmüş oldu" dedi.

Asfalt kalitesiyle modern bir görünüme kavuşan yeni güzergah, köyler arasındaki ticari ve sosyal bağları kolaylaştırırken, bölgedeki tarımsal üretimin pazara ulaştırılmasında da sürücülere büyük kolaylık sağlayacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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