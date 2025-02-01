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Gediz'de Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Düzenlendi

Gediz'de Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Düzenlendi
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yerel sosyal hizmet merkezi personelleri tarafından 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimde şiddetin toplumsal etkileri ve mücadele yolları ele alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri Psikolog Fatma Gül Yıldırım ve Sosyal Çalışmacı Sevim Yılancı tarafından, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personellerine yönelik "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitimde, aile içi şiddetin toplumsal etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemi ve bu konuda izlenmesi gereken hukuki ve psikososyal destek mekanizmaları hakkında bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara, şiddet mağdurlarının başvurabileceği resmi kurumlar ve destek hatları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mecid Pehlivan, "Kadına yönelik şiddetle mücadele, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Personelimizin bu konuda bilinçlenmesi ve farkındalık kazanması, bireysel ve kurumsal olarak daha etkin adımlar atmamızı sağlayacaktır. Bu değerli eğitim için Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Eğitimin sonunda, katılımcıların soruları yanıtlanarak farkındalığı artırıcı önerilerde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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