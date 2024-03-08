Üye Girişi
Haberler

Kayseri'deki Kadınlar Gazze'deki Bebeklere Zıbın Üretiyor

Güncelleme:

Kayseri'deki Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kadınlar, Gazze'deki bebekler için zıbın üretimi yapıyor. Kadınlar, 4 bin 500 zıbını üreterek bölgeye gönderecek. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, çalışmaları ziyaret ederek desteklerini belirtti. Karaköse, Gazze'deki katliamın durmasını istediklerini ve halk eğitim merkezlerinin bu tür çalışmalara ağırlık vereceğini söyledi.

Kayseri'de halk eğitim merkezindeki kadınlar, Gazze'deki bebeklere zıbın üretmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kadınlar, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki bebekler için harekete geçti. Zıbın üretimine başlayan kadınlar, 4 bin 500 zıbını üreterek bölgeye gönderecek. Halk eğitim merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bu çalışmanın manevi değerinin çok olduğunu kaydeden Karaköse, "Talas Halk Eğitim Merkezinde çok anlamlı, manevi değeri çok yüksek bir hizmet var. Gazze'deki çocuklarımız için zıbın takımı dikiliyor. Buradaki çalışanlarımızla konuştuğumuz zaman onların ne kadar aşkla, şevkle, ne kadar bu işi sevgiyle ve işleyerek yaptıklarını görüyoruz. Her şeyden önce Gazze'deki katliam sivillerin, masumların, çocukların, kadınların katledilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Tüm milletimiz gibi burada herkes bir şey yapmak istiyor. Herkes elinden geleni yapmak istiyor. İlimizde de halk eğitim merkezleri üretiyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın planlamaları istikametinde tüm Türkiye'de halk eğitim m merkezleri farklı farklı konularda çalışmalar yapıyor. Kayseri'de de Gazze'deki çocuklarımız için zıbın takımı üretiyoruz. 15 bin zıbın takımı hazır olacak. Arkadaşlarımız geceli gündüzlü çalışıyorlar. Artık son aşamasına geldiler. Önümüzdeki hafta bu merkezimizden 4 bin 500 zıbın takımı bölgeye gönderilecek. Kayseri genelinde de diğer halk eğitim merkezlerinde de yine zıbın takımı üretim çalışması devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu tür çalışmalara ağırlık vereceklerini kaydeden Karaköse, "Bizim bu tip çalışmalara ağırlık vermemiz, bunları desteklememiz kaçınılmaz. Bunları sonuna kadar destekliyoruz. Buradaki en değerli olan şey şu, bu hizmette görev alan, buradaki merkez müdürümüzden, çalışanına kadar herkesin ne kadar aşkla, şevkle, bu işi önemsediklerini, bu işi aldıktan sonra tüm planlarını erteleyip tamamen tüm kapasitelerini bu işe yönelttiklerini ve bu işten de çok mutlu olduklarını görüyoruz. Bu da bizim inancımızı, aidiyetimizi, bu işteki duruşumuzu gösteriyor. Her şeyden önce oradaki katliamın, oradaki masum çocuklara, kadınlara uygulanan zulmün bir an önce durmasını istiyoruz. Biz de millet olarak, ülke olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Eğitim camiası da, Milli Eğitim Bakanlığımızın liderliğinde tüm imkanlarını bu konuda seferber etmiş durumda" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halk Eğitimi Merkezi Erdal Aydemir Kayseri Talas Gazze İnsan Hakları Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Umut Basmacı kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Avcılar Belediye Başkan adayı Umut Basmacı kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Çeşme adayı Abdullah Dokçu ve Menekşe Ecer kimdir? DEM Parti İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Çiğli adayı Ahmet Sancı ve Güneş Kırmızıgül kimdir? DEM Parti İzmir Dikili Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Dikili adayı Sinan Özer ve Leyla Yıldız Yardımcı kimdir? DEM Parti İzmir Foça Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Foça adayı Özgür Turunçoğlu ve Fahri Akpirinç kimdir? DEM Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Gaziemir adayı İsmet Başcı ve Emine Dayıoğlu kimdir? DEM Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Güzelbahçe adayı Özlem Aydınalp ve Nazmi Yavuz kimdir? DEM Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karabağlar adayı Ozan Yıldırım ve Nursel Güner Sezer kimdir? Aydemir Alıçlar kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Aydemir Alıçlar kaç yaşında, nereli? Onur Emrah Yıldız kimdir? CHP İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karaburun adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir? Selim Aydın Gümüşdal kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Beyoğlu Belediye Başkan adayı Selim Aydın Gümüşdal kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Karşıyaka Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karşıyaka adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir? Lal Denizli kimdir? CHP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli kaç yaşında, nereli? Görkem Duman kimdir? CHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman kaç yaşında, nereli?
title