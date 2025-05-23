Gazze'ye 107 Tır İnsani Yardım Gönderildi

Gazze'ye 107 Tır İnsani Yardım Gönderildi
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İsrail, Gazze Şeridi'ne un, gıda, ilaç ve tıbbi ekipman taşıyan 107 tırın giriş yaptığını açıkladı. Yardımların, İsrail makamları tarafından incelendikten sonra Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan ulaştırıldığı belirtildi.

İsrail'de Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), dün Gazze Şeridi'ne un, gıda, ilaç ve tıbbi ekipman taşıyan 107 tırın giriş yaptığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT)" tarafından yapılan açıklamada, dün (Perşembe) insani yardım taşıyan 107 tırın Gazze Şeridi'ne giriş yaptığı bildirildi. Tırlarda un, gıda, ilaç ve tıbbi ekipman bulunduğu aktarıldı. Yardımların İsrail makamları tarafından incelendikten sonra Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırıldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, yardım kuruluşlarının güvenlik ve İsrail makamlarıyla koordinasyon sorunları nedeniyle yardımları dağıtmada ciddi zorluklarla karşılaştığını belirtiyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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