Gazze Şeridi'nde Açlıktan Can Kaybı 266'ya Yükseldi

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybederken, toplamda açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı can kaybı 266'ya ulaştı. İsrail'in uyguladığı açlık politikaları devam ediyor.

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 kişi açlıktan hayatını kaybederken, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybı 266'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde açlığı bir silah olarak kullanmaya devam ederken, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı can kayıpları her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 kişi açlıktan hayatını kaybettiğini belirterek, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 112'si çocuk 266'ya yükseldiğini açıkladı. - GAZZE

