Gazze'deki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nden kan bağışı çağrısı

Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin sözcüsü Dr. Halil El Dakran, çok sayıda yaralının bulunduğu hastane için kan bağışı çağrısında bulundu.

İsrail'in 39 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hastaneler tamamen hizmet dışı kalma riskiyle karşı karşıya. İsrail'in saldırılarını giderek arttığı bölgede çok sayıda sivilin yaralanmasıyla hastanelerde kan stokları ciddi seviyede düştü. Deir el-Balah'daki El Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Dr. Halil El Dakran, hastanede çok sayıda yaralının bulunduğunu belirterek ciddi kan stoku sıkıntısı yaşandığını ifade etti. El Dakran, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın halka El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne giderek kan bağışında bulunmaları yönünde yaptığı çağrıyı hatırlattı. El Dakran ayrıca Gazze Şeridi'ne komşu ülkelere binlerce yaralının kurtarılması için tıbbi malzeme ve yakıtın yanı sıra kan bağışı yapma çağrısında bulundu.

DSÖ: "Gazze'deki hastanelerin yarısından fazlası hizmet dışı"

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, Gazze'deki 36 hastaneden 22'sinin "yakıt yetersizliği, saldırılar ve hasar" nedeniyle hizmet dışı kaldığı duyuruldu. Açık olan 14 hastanede ise ameliyatları sürdürmek ve yoğun bakım da dahil olmak üzere yatarak tedavi sağlamak için yeterli malzemenin olmadığı vurgulandı. Derhal ateşkes ilan edilmesi yönünde çağrıda bulunulan açıklamada, sivillerin ve sağlık hizmetlerinin korunması, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi. - GAZZE