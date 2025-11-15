Haberler

Gazze'de Şiddetli Yağışlar İnsani Krizi Derinleştiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, İsrail saldırıları nedeniyle evsiz kalan Filistinlilerin yaşadığı insani krizi daha da kötüleştiriyor. Çadırlarda kalmak zorunda kalan siviller, su altında kalan eşyalarıyla büyük zorluklar yaşıyorlar.

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış sonucu çadırlar, sular altında kaldı. İsrail saldırıları nedeniyle evleri yıkılan Filistinlilerin yaşadıkları insani kriz, bu kez çadırsız kalmalarıyla giderek kötüleşiyor.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de başlayan ateşkesin ardından yaralarını sarmaya çalışan Filistinliler bu kez şiddetli yağışla mücadele ediyor. Dün ve bugün bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce sivilin yaşadığı insani krizi daha da kötüleştirdi. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deir el-Balah'ta yerinden edilen sivillerin yaşadığı El-Meş'ala kampında çadırlar şiddetli yağışın ardından sular altında kaldı. Çadırlardaki giysiler ve yataklar kullanılamaz hale geldi. Kampta çadırda kalan Amal Zaqout, "Yağmur bütün gece çadırımızı su altında bıraktı, eşyalarımızı kuru bir yere taşımaya çalıştık ama maalesef başaramadık. Güneş çıkana kadar bekledik ve çadırdan çıktık. Şimdi yağmur suyundan korunacak başka bir yer aramak için yola çıkmaya hazırlanıyoruz. Maddi durumumuz çok kötü. Eşyalarımızı ve kıyafetlerimizi başka bir yere taşımak için bir araca ödeme yapacak paramız yok. Sürekli acı çekiyoruz. Bu yaşamak değil, ölüm daha iyi" diye konuştu.

Çadırda kalan Mani Khalla ise, "Giysilerimi ve yatak eşyalarımı nereye koyacağım? Hepsi sular altında kaldı. Ne yapmam gerekiyor? Bana ne yapacağımı söyleyin. Bu yırtık çadırı Şucaiyye'den (İsrail tarafından) kovulurken komşularımız bize vermişti, bizi yağmurdan korumuyor. Dün gece sel bastı. Hiçbir şey yapamıyoruz ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah'tan başka kimsemiz yok. Bize ancak Allah yardım edebilir ve bizi koruyabilir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Gazze'deki konutların yaklaşık yüzde 92'sini tamamen veya kısmen yıkıldı. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin büyük çoğunluğu, hiçbir koruma sağlamayan çadırlarda veya çökme riskine rağmen hasarlı evlerinde kalarak hayata tutunmaya çalışıyor. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Şırnak'ta bir kişi, tartıştığı şahsı baltayla öldürdü

Kan donduran cinayet! Evine gelen adamı baltayla öldürdü
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
Trafikte magandalığa soyunanlar dikkat! Cezası 180 bin liraya çıkarılacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası katbekat artırılıyor
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti

Sergen Yalçın'dan basın toplantısında Rafa Silva'ya olay sözler
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.