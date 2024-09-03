Gazze'de Çocuk Felci Aşısı Kampanyası Devam Ediyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de başlatılan çocuk felci aşı kampanyasında iki gün içerisinde 158 bin 992 çocuğun aşılandığını duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına aralıksız devam ettiği Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görülmesinin ardından aşılama kampanyasına başlanmıştı. Çocuk felci aşı kampanyası üçüncü gününde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin bugün Gazze'nin merkezinde BM ile koordineli bir şekilde 10 yaş altındaki çocukları çocuk felcine karşı aşıladıklarını bildirdi. Açıklamada, aşılama kampanyasının yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Kampanyanın başından bu yana 158 bin 992 çocuğa aşı yapıldığı belirtilen bakanlık açıklamasında, sağlık çalışanlarının 640 bin çocuğa ulaşmayı hedefledikleri aktarıldı. - GAZZE