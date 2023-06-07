Gaziemir'de Sanat Müziği Gecesi

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği müzik kurslarına katılan kursiyerlerden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu, yıl sonu konserinde dinleyicinin karşısına çıktı.

Gaziemir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, sanat yönetmeni Yılmaz Demirtaş yönetiminde Nazım Hikmet Sahnesi'nde konser verdi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda'nın ev sahipliği yaptığı konsere Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ile eşi Emine Sarı, Belediye Meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları ve yurttaşlar katıldı.

Konser sonunda Başkan Arda ile Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, sanat yönetmeni Yılmaz Demirtaş'a anı objesi takdim etti. Başkan Arda, "Bu gece muhteşem bir konser yaşadık. İyi ki Yılmaz hocamız, değerli saz sanatçılarımız, koristlerimiz ve seyircilerimiz var. Gaziemir kültürle sanatla büyümeye devam edecek" diye konuştu.