Gaziemir'de Çocuklar Hem Eğlendi Hem de Çevre Sorunlarını Öğrendi - Haberler

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Gaziemir'de Çocuklar Hem Eğlendi Hem de Çevre Sorunlarını Öğrendi

ANKA - Yerel
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Gaziemir'de Çocuklar Hem Eğlendi Hem de Çevre Sorunlarını Öğrendi

Gaziemir Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası’nda dünyada yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmek ve çocukların bu sorunları öğrenmesi amacıyla Çevre Şenliği düzenledi.

Gaziemir Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası'nda dünyada yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmek ve çocukların bu sorunları öğrenmesi amacıyla Çevre Şenliği düzenledi.

Çocuklara çevre sevgisi ve sıfır atık bilinci aşılamak için düzenlenen şenliğe katılan minikler, Festival Alanı'nda kendileri için oluşturulan oyun parkurlarında doyasıya eğlendi. Şenlik kapsamında geri dönüşebilen atıklar konusunun işlendiği "Bir Umut Var" oyunu sahnelendi. Oyunu izleyen çocuklar hem eğlendi hem de geri dönüşebilen atıkları öğrendi. Geri dönüşüm bilincini arttırmak için atıkların sergilendiği şenlikte, çevre kirliliği ve iklim krizi konulu fotoğraf sergisi de düzenlendi. Çocuklara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak için ilçedeki okullar arasında düzenlenen geri dönüşebilen atık toplama kampanyasında en çok atık toplayan okullara Belediye Başkanı Halil Arda, plaket verdi.

Etkinlik boyunca çocukları yalnız bırakmayan, onlara üzerinde "Çevreni, geleceğini koru" mesajı bulunan bez çanta hediye eden Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin geri dönüşüm konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Halil Arda, "Kağıt, karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıkları ile geri dönüştürülebilir her tür atığı kaynağında, çöpten ayrı toplayıp geri dönüşüm endüstrisine kazandırıyoruz. Atıkları geri dönüştürerek hem çevre kirliliği oluşmasını engelliyoruz hem de ülkemizin ve belediyemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Geri dönüşebilen atıkların ayrı toplanması için belediyenin, Gaziemir'in dört bir yanına geri dönüşüm atık kutuları koyduğu bilgisini paylaşan Başkan Arda, çocuklardan kağıt, plastik, pil ve elektronik gibi atıkları bu kutulara atmalarını istedi.

ANKA / Yerel

Çevre Koruma Haftası Gaziemir Belediyesi Dünya Çevre Günü Yerel Haberler

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