Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba'yı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Vali Çeber, hastane yönetimi ve başhekimler ile birlikte öğle yemeği yedi ve ardından hastanenin mevcut durumunu ve gelecek planları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Toplantı sırasında Vali Çeber, Hayrullah Kubba'nın liderliğini ve başarılarını takdir ederek, "Bu toplantıda hastanemizin hedefleri ve gelişim planları hakkında görüş alışverişinde bulunma şansını yakaladık. Hayrullah Kubba için yapılan ziyaret, ortak hedeflere ulaşma konusunda motivasyon artırdı" dedi. - GAZİANTEP