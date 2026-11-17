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GAZİANTEP'te uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 285 şüpheliden 52'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 285 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 12 kilo 984 gram esrar, 420 gram sentetik kannabinoid, 190 gram metamfetamin, 47 adet uyuşturucu hap, 30 gram kokain ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden 52'si tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı