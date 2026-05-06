Jandarmadan vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme faaliyeti
Gaziantep jandarma ekipleri, alışveriş merkezlerinde kurulan stantlarla vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaparak emniyet kemeri kullanımı ve diğer kurallar üzerine önemli bilgiler aktardı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan alışveriş merkezlerinde trafik standı kururarak vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu. Faaliyet çerçevesinde vatandaşlara temel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirme faaliyetinde trafik kuralları el broşürü dağıtılarak vatandaşlara ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP