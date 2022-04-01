- Gaziantep'te hatalı sürücüler drona yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali ile hatalı sollama yapan sürücüleri drona yakalandı. Trafik ekiplerinin dronla yaptığı denetimde 17 sürücüye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri trafikte kural ihlali yapan sürücüleri dronla tespit etti. Nizip ve İslahiye ilçelerinde gerçekleştirilen denetimde emniyet kemeri kullanmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonu kullanan ve hatalı sollama yapan sürücüler drona yakalandı.

Trafik ekipleri denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 17 sürücüyü kontrol noktasında durdurarak cezai işlem uyguladı.