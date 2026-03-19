Gaziantep'te bayram öncesi mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda ve şehitliklerde yoğunluk oluştu. Ramazan ayının son günü yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar ve şehit aileleri duygusal anlar yaşadı.

İslam aleminin yarın idrak edeceği Ramazan Bayramı öncesi Gaziantep'te vatandaşlar mezarlıklara ve şehitliklere akın etti. Mezarlığa gelen aileler, hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Bazı vatandaşlar, mezar başında gözyaşlarına hakim olamazken, bazı aileler çocuklarıyla birlikte mezarlığa geldi. Mezarların etrafında temizlik yapan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri şekerleri ise çocuklara dağıttı. Ziyaretler sırasında mezarlık çevresinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı mezarlıkta tedbir aldı.

Bayram öncesi mezarlık ziyareti yaptıklarını söyleyen Ali Akturan, "Bugün toprak günümüzdür. Büyüklerimizi, sevdiklerimizi, ölmüşlerimizin hepsini ziyaret etmemiz lazım. Bugün kutlu bir gün. Hayırlı bir bayram diliyorum herkese. Dualar edeceğiz ve ziyaretlerimizi yapacağız. Ardından bayramlarımızı kutlayacağız" dedi.

Müslüm Özaslan isimli vatandaş ise, "İlk bayramlaşmayı burada yapıyoruz. Çünkü ölümü hatırlarız. Yapacağımız kötülüklerden alınırız. Bizim de yerimiz orası. Başka çare yok. Bütün insanlara mesajım dürüst olsunlar. Birbirinin hakkına girmesinler. Yalan söylemesinler. Haram zina yapmasınlar. Dürüst olsunlar. Kul hakkı yemesinler. Ölüm burası. Bizim yerimiz burası. Dünyanın malı olsa fabrikan da evinde olsa yerinde kalıyor. Buranın hesabını yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

Arap Öncebe de, "Bütün ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun, mezarlarınızı ziyaret ediyoruz. Herkesin geleceği yer buradır dualarımızı ettik bayramı buradan karşılıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

